3:0 in Timmel: Olympia-Frauen feiern den Bezirkspokal-Sieg

Uelsen Großer Erfolg für die Fußballerinnen von Olympia Uelsen: Im letzten Saisonspiel holten sie sich durch einen verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Timmel/Moormerland den Bezirkspokal. Im Endspiel am Sonnabend zeigte die Truppe von Trainer Guido Krüger eine starke Leistung in allen Mannschaftsteilen. „Das war überragend. Hinten war das 1a, und vorne hatten wir eine gute Durchschlagskraft“, strahlte der Coach. Die Niedergrafschafterinnen feierten ihren Erfolg überschwänglich: Nach den ersten Sektduschen auf dem Platz ging es zurück in die Heimat, wo es nach einer „Runde durch die Gemeinde“ (Krüger) weiter gehen sollte zu einer privaten Feier. Für Sonntag ist eine Planwagenfahrt nach Lage geplant; dort stehen die Kreispokal-Endspiele der Frauen und Mädchen an. „Da ist unser Nachwuchs dabei. Das werden wir uns mal anschauen und dabei kräftig feiern“, sagte der Coach. Er weiß, was auf ihn und seine Erfolgstruppe zukommt: „Es wird jetzt ein hartes Wochenende.“ Als Pokalsieger nimmt er diese Anstrengungen aber gerne in Kauf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-in-timmel-olympia-frauen-feiern-den-bezirkspokal-sieg-238975.html