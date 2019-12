Empfehlung - 3:0 in nur 70 Minuten: FC 09 feiert fünften Sieg in Folge

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 lassen sich in der 2. Bundesliga im Moment nicht stoppen. Mit dem überzeugenden 3:0 (25:18, 25:14, 25:22)-Erfolg gegen den Kieler TV landete das Team von Trainer Henk Goor bereits den fünften Sieg in Serie und zog in der Tabelle an den Gästen aus dem hohen Norden vorbei. Dort sind die Schüttorfer jetzt auf Platz vier zu finden und haben sogar das Spitzentrio aus Mitteldeutschland, Lindow-Gransee und Moers im Blick. „Wir haben unseren Rhythmus gefunden. Es wird Woche für Woche besser“, sagte Goor nach dem Spiel. Damit fasste der 09-Coach das zusammen, was in den 70 Minuten zuvor auch die Kieler „Adler“ zu spüren bekommen hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-in-nur-70-minuten-fc-09-feiert-fuenften-sieg-in-folge-334962.html