/ Lesedauer: ca. 2min 3:0 in elf Minuten: Bookholt-Schwestern sorgen für Blitzstart

Während viele Fußballspiele ausfielen, traten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern auf Kunstrasen in Schüttorf gegen Union Meppen an – und besiegten das Schlusslicht mit 5:1. Lisa, Kathrin und Kristina Bookholt trafen in der Anfangsphase.