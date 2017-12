3:0 in Detmold: SCU II geht entspannt in die Weihnachtspause

Die Emlichheimer Drittliga-Volleyballerinnen verteidigten am Sonntag mit dem fünften Saisonsieg ihren Platz im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Das nächste Spiel steht erst am 7. Jnauar an.