Empfehlung - 3:0 gegen Stralsund: SC Union beeindruckend souverän

Emlichheim. Okay, die Gäste aus Stralsund waren nur zu Acht in Emlichheim angetreten, und diese Rumpftruppe der „Wildcats“ hatte ein anstrengendes Fünf-Satz-Match vom Vorabend in den Knochen. Und doch war es beeindruckend souverän, was die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union den knapp 400 Zuschauern da am Sonntagnachmittag boten. Die Mannschaft setzte sich gegen den Tabellendritten in 74 Minuten mit 3:0 (25:13, 26:24, 27:25) durch – und wies gleich in unterschiedlichen Phasen des Spiels ihre aktuelle Klasse nach. Egal, ob der Gegner noch nicht richtig im Geschehen war (wie im ersten Satz), ob in entscheidenden Momenten (wie am Ende des zweiten und dritten Satzes) oder aber in äußerst kritischen Situationen, wie nach einem 1:9-Lauf Mitte des dritten Durchgangs: Der SC Union spielte einfach konzentriert weiter, besann sich auf seine Stärken und machte dann auch die wichtigen Punkte. „Schön zu sehen, wie stabil und souverän meine Mannschaft auftritt“, strahlte ein zufriedener SCU-Trainer Michael Lehmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-gegen-stralsund-sc-union-beeindruckend-souveraen-227837.html