Empfehlung - 3:0-Auftaktsieg für Volleyball-Zweitligist FC Schüttorf 09

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben einen gelungenen Start in die neue Zweitliga-Saison hingelegt. Beim 3:0 (25:16, 25:22, 25:22)-Erfolg gegen den VC Bitterfeld-Wolfen ließen die Gastgeber dabei am Sonntag bereits aufblitzen, über welches Potenzial sie in dieser Spielzeit verfügen. „Man hat heute schon gesehen, was in der Mannschaft steckt. Ich glaube, dass sich das Publikum auf tollen Volleyball freuen kann, wenn wir richtig eingespielt sind“, sagte 09-Trainer Stefan Jäger nach dem glatten Auftaktsieg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-auftaktsieg-fuer-volleyball-zweitligist-fc-schuettorf-09-250721.html