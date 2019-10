Empfehlung - 3:0 – ASC-Fußballer bleiben vor imposanter Kulisse ganz cool

Wielen Diese für die Kreisliga imponierende Kulisse haben sich die Fußballer des ASC Grün-Weiß 49 und des SV Olympia Uelsen durch starke Leistungen in den vergangenen Wochen verdient: Gut 600 Zuschauer verfolgten am Sonntag in Wielen das Duell der beiden Nachbarn, die im Jugendbereich eng und erfolgreich zusammenarbeiten – und sahen einen verdienten 3:0 (1:0)-Sieg der Gastgeber, die damit wieder die Tabellenspitze von Borussia Neuenhaus übernahmen. Das war an diesen Nachmittag aber nicht ganz so wichtig: „Derbysieger, Derbysieger“ stimmten ASC-Kapitän Oliver Winter und seine Truppe anschließend im Jubelkreis lautstark an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-asc-fussballer-bleiben-vor-imposanter-kulisse-ganz-cool-324855.html