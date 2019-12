Empfehlung - 3. Volleyball-Liga: Wietmarschen verliert erneut

Wietmarschen Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen müssen in der 3. Liga weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Gegen den FC Junkersdorf Köln II stand am Sonntagnachmittag am Ende ein 0:3 (17:25, 21:25, 19:25). Trainer Matthias Haarmann war mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor heimischer Kulisse dennoch vollauf zufrieden. „Mit Blick auf unsere personellen Voraussetzungen haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht“, meinte der SVW-Coach, der wie schon in den vergangenen Wochen erneut zum Improvisieren gezwungen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3-volleyball-liga-wietmarschen-verliert-erneut-333694.html