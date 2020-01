Empfehlung - 3. Volleyball-Liga: SV Wietmarschen verliert 0:3 in Bonn

Bonn „Bonn steht zurecht auf dem zweiten Platz, sie waren ein starker Gegner“, berichtete Kapitänin Katrin Lammers. Das junge SVW-Team, das am Wochenende mit sechs Jugendspielerinnen antrat, schaffte es in mehreren Phasen des Spiels aber dennoch, mit den Gastgeberinnen mitzuhalten. Dafür zollte Lammers ihren jungen Mitspielerinnen Lob. „Sie haben das gut gemacht“, betonte die Spielführerin, die in Bonn zusammen mit Kathrin Albers das Team führte und Trainer Matthias Haarmann auf der Bank vertraten. Im ersten und dritten Satz hielten die Wietmarscherinnen lange den Anschluss, allein im zweiten Durchgang sorgte eine instabile Annahme dafür, dass die Bonnerinnen schnell enteilten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3-volleyball-liga-sv-wietmarschen-verliert-03-in-bonn-339037.html