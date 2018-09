Empfehlung - 3. Liga: SC Union II geht eingespielt in die zweite Saison

Emlichheim In ihre zweite Saison in der 3. Liga startet am Sonnabend die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim. Mit dem Gastspiel beim RC Sorpesee steht der Mannschaft von Trainerin Claudia Volkers dabei direkt eine schwere Aufgabe bevor. Schließlich trat das Team aus dem Sauerland vor zwei Jahren noch in der 2. Bundesliga an und gehörte nach dem Abstieg im vergangenen Jahr auch zu den Top vier der 3. Liga. Die Emlichheimerinnen haben das Gastspiel am Sorpesee dennoch in bester Erinnerung. Denn mit einer starken Leistung und einem 3:0-Sieg nahm die SCU-Zweite in der vergangenen Saison drei Punkte mit auf die Heimreise und unterstrich einmal mehr, dass es das Potenzial für die dritthöchste Spielklasse hat. Am Ende sprang in der Premierensaison ein starker sechster Platz mit deutlichem Punktabstand auf die Abstiegsränge heraus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3-liga-sc-union-ii-geht-eingespielt-in-die-zweite-saison-250036.html