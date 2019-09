Empfehlung - 3. Liga: Große Veränderungen beim SV Wietmarschen

Wietmarschen In den vergangenen Jahren sind die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen mehrfach zwischen der Regionalliga und der 3. Liga gependelt. Zuletzt drückte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann der vierthöchsten Spielklasse ihren Stempel auf – und darf jetzt wieder in der 3. Liga antreten. Dort steht die Mannschaft, die am Sonnabend mit einem Spiel beim Zweitliga-Absteiger Sportfreunde Aligse startet, erneut eine Herkulesaufgabe bevor. „Für uns geht es nur um den Klassenerhalt. Wenn wir den schaffen, wäre das in der aktuellen Konstellation eine kleine Sensation“, sagt Haarmann angesichts der personellen Entwicklung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3-liga-grosse-veraenderungen-beim-sv-wietmarschen-318182.html