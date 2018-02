Empfehlung - 3. Glashauslauf: Backschat und Jacobs auf dem zweiten Platz

gn Emsbüren. Maurice Backschat vom Leichtathletik-Club Nordhorn hat beim 3. Glashauslauf in Emsbüren über die Fünf-Kilometer-Strecke seinen Vorjahressieg nicht wiederholen können, sicherte sich mit 17:27 Minuten aber den zweiten Platz. Hendrik Pohle aus Brackwede, der mit genau einer Minute Vorsprung gewann, war in der „Emsflower“-Halle schon in der ersten von fünf Runden einen deutlichen Vorsprung herausgelaufen. „So habe ich mir früh das Ziel gesetzt, den zweiten Platz zu sichern“, sagte Backschat. Der LCN-Athlet erhöhte anfangs der zweiten Runde das Tempo und versuchte, die Geschwindigkeit zu halten – was auch gelang. Sein Vorsprung vor dem Drittplatzierten betrug am Ende 24 Sekunden. „Mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagte er. Weil er sein Training in diesem Winter vollkommen auf die Halbmarathonstrecke für die Ironman-70.3-WM ausrichtet, sind kürzere Strecken wie die fünf Kilometer für ihn ungewohnter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3-glashauslauf-backschat-und-jacobs-auf-dem-zweiten-platz-226477.html