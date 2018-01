Empfehlung - 29:30 – HSG-Rumpfteam hält gegen TuS N-Lübbecke klasse mit

Wagenfeld. Mit Blick auf die vielen personellen Ausfälle hätte Heiner Bültmann im Vorfeld das Testspiel am Sonnabend gegen den Handball-Bundesligisten TuS N-Lübbecke eigentlich am liebsten noch abgesagt – nach dem Duell aber war der Trainer des Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen doch ganz froh über das Spiel in Wagenfeld: Seine Mannschaft verlor nach langer Führung nur knapp mit 29:30 (15:13), zeigte dabei eine kämpferisch starke und disziplinierte Vorstellung. „Es war ein super Test für uns“, bilanzierte Bültmann, „meine Spieler hatten viel Spaß und haben sich ein gutes Gefühl für die nächsten Trainingseinheiten geholt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2930-hsg-rumpfteam-haelt-gegen-tus-n-luebbecke-klasse-mit-222578.html