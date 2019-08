Empfehlung - 29:29 - Kampf und Einsatz stimmen diesmal bei der HSG

Spelle Nach drei verlorenen Testspielen hat die HSG Nordhorn-Lingen gegen TuSEM Essen immerhin ein 29:29 (14:16)-Unentschieden erreicht. Vor knapp 300 Zuschauern in Spelle wurde am Sonnabend allerdings vor allem deutlich, dass der Handball-Bundesligist zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel in der ersten Runde im DHB-Pokal noch ein gutes Stück von der Wettkampfform entfernt ist. „Natürlich haben wir noch viel Arbeit vor uns", sagte Heiner Bültmann, allerdings war der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den Zweitligisten dennoch ganz zufrieden. Gegenüber der 26:32-Niederlage zuletzt beim TV Emsdetten stimmten diesmal zumindest Einstellung und Kampfgeist. Und da nach Georg Pöhle, der wegen Schulterproblemen geschont wird, mit Philipp Vorlicek, der sich im Training durch einen Schlag ins Gesicht an der Nase verletzt hat, ein zweiter Rückraumspieler ausgefallen war, und mit Anton Prakapenia und Toon Leenders im Laufe der zweiten Halbzeit zwei weitere Akteure wegbrachen, nachdem sie die Rote Karte gesehen hatten, war der personelle Aderlass groß. „Gerade mit diesen Ausfällen bin ich ganz zufrieden", sagte Bültmann.(...)