Empfehlung - 29:23 – HSG gelingt vierter Sieg im vierten Test

Emlichheim Viertes Testspiel, vierter Sieg – aber nicht nur wegen des 29:23 (15:10)-Erfolgs der HSG Nordhorn-Lingen gegen den Wilhelmshavener HV war Heiner Bültmann mit seinen Handballern zufrieden. „40 Minuten haben wir das richtig gut gemacht", bilanzierte der HSG-Trainer nach der Formüberprüfung gegen den Zweitliga-Rivalen am Sonnabend in Emlichheim. Und das nötigte ihm richtig Respekt ab am dritten Tag des Trainingslagers in der Niedergrafschaft, denn: „Alle waren nach drei Einheiten bei 37 Grad extrem platt, aber wir hatten uns vorgenommen, gegen die Müdigkeit anzukämpfen."(...)