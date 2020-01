Empfehlung - 28:31 – SG verpennt die ersten zehn Minuten

Horneburg Nach 13 Minuten lag sein Team bereits mit 2:10 zurück. In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Niedergrafschafter zurück, kamen aber nie auf mehr als ein Tor an die Horneburger heran. „Zum Ausgleich hat es nie gereicht“, bedauert Jörn Wolterink. Immer wenn sich die Gelegenheit bot, kassierte die SG eine Zeitstrafe und geriet wieder mit drei, vier Toren ins Hintertreffen. „Und am Ende war es dann einfach sehr kräftezehrend“, sagte der SG-Spielertrainer, der mit 13 Treffern einmal mehr der beste Werfer seines Teams war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2831-sg-verpennt-die-ersten-zehn-minuten-339080.html