Empfehlung - 28:29 – HSG wirft Sieg und Serie weg

Nordhorn. Im letzten Heimspiel des Jahres hat es die HSG Nordhorn-Lingen doch noch erwischt. Mit 28:29 (14:13) kassierte der Zweitligist die erste Niederlage in dieser Handball-Saison vor heimischem Publikum, und das mit dem HC Elbflorenz ausgerechnet gegen einen Aufsteiger, der auswärts zuvor noch gar nicht gewonnen hatte. So gingen vor 2411 Zuschauern am Sonntagabend im Euregium zwei Serien zu Ende und das hatte vor allem zwei Ursachen: Zum einen hatte die Abwehr der Gastgeber, die sonst das Prunkstück ist, einen rabenschwarzen Tag erwischt und bekam insbesondere Kreisläufer Henning Quade (7 Tore) und Linkshänder Patrik Hruscak (6) nicht in den Griff. Und zum anderen geriet der HSG-Angriff ab der 45. Minute komplett aus den Fugen, als die Dresdner auf Manndeckung umstellten, zunächst gegen Lutz Heiny, der mit acht Toren bester Werfer seines Teams war, und dann gegen den sieben Mal erfolgreichen Patrick Miedema. Das brachte die HSG derart aus dem Rhythmus, dass sie in der Schlussphase einen Abschluss nach dem anderen vergeigte und eine Fünf-Tore-Führung (24:19/44.) verspielte, da die letzte Viertelstunde des Spiels mit 4:10 verloren ging.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2829-hsg-wirft-sieg-und-serie-weg-218636.html