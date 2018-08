Empfehlung - 28:27 im Test gegen Hagen: HSG nur eine Halbzeit überzeugend

Lingen Die HSG Nordhorn-Lingen hat das Testspiel am Freitagabend gegen den Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Hagen mit 28:27 (18:14) gewonnen. Trainer Heiner Bültmann konnte vor allem in der ersten Halbzeit mit seinen Handballern zufrieden sein. „Da haben wir teilweise richtig stark gespielt und hatten guten Fluss in unseren Aktionen“, lobte er. Insbesondere gefiel ihm, wie sein Team über die zweite Welle zum Erfolg kam und mit einigen flüssigen Kombinationen glänzte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2827-im-test-gegen-hagen-hsg-nur-eine-halbzeit-ueberzeugend-246131.html