Wilhelmshaven. Auch in Zeiten des siebten Feldspielers ist es doch immer noch etwas Außergewöhnliches, wenn einem Torwart mit einem Wurf über das ganze Spielfeld ein Treffer gelingt. Am Sonnabend im Spiel der 2. Handball-Bundesliga beim Wilhelmshavener HV trug sich HSG-Keeper Björn Buhrmester wieder einmal mit einem Empty-Net-Goal in die Torschützenliste der HSG Nordhorn-Lingen ein, zum dritten Mal in dieser Saison. Bester Werfer und auffälligster Akteur des Teams beim verdienten 28:24 (12:9)-Sieg vor 1169 Zuschauern in der Nordfrost-Arena war aber Pavel Mickal. Mit sieben Feldtoren bei nur acht Versuchen und einem verwandelten Siebenmeter krönte der tschechische Linksaußen seine gute Vorstellung in einem ganz besonderen Spiel. Für Mickal war es schließlich sein 400. Einsatz für die HSG seit dem Bundesliga-Aufstieg, eine bislang unerreichte Marke. „An dieses Jubiläum wird er sich später sicher gerne erinnern“, sagte Trainer Heiner Bültmann und lobte den starken Auftritt des erfahrenen 34-Jährigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2824-an-dieses-spiel-wird-sich-mickal-spaeter-gern-erinnern-229414.html