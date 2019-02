Empfehlung - 28:22 gegen TV Emsdetten: HSG schon im Wettkampfmodus

Westerkappeln Die HSG Nordhorn-Lingen bleibt in dieser Spielzeit gegen den TV Emsdetten ungeschlagen: Nachdem die Grafschafter Handballer in dieser Zweitligasaison bereits zweimal gewonnen hatten, behielten sie auch im Testspiel am Mittwochabend mit 28:22 (12:10) die Oberhand. Vor 500 Zuschauern in der ausverkauften Halle des THC Westerkappeln, der die Partie aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens ausrichtete, war Pavel Mickal mit fünf Toren erfolgreichster HSG-Werfer. Damit legte die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann nach den verlorenen Vorbereitungsspielen gegen die Liga-Rivalen TuS N-Lübbecke (31:32) und Wilhelmshavener HV (28:31) eine gelungene Generalprobe für das erste Punktspiel im neuen Jahr am 9. Februar beim TV Hüttenberg hin. Auch wenn Ergebnisse in Testspielen für die Trainer meist zweitrangig sind, hatte Bültmann vor dem Anpfiff explizit gefordert: „Ich will dieses Spiel gewinnen.“ Und dass sich sein Team mit einer guten Einstellung über 60 Minuten im Wettkampfmodus präsentierte, registrierte er mit großer Freude. Denn: „Gegen Wilhelmshaven ist uns das nur über 30 Minuten gelungen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2822-gegen-tv-emsdetten-hsg-schon-im-wettkampfmodus-279091.html