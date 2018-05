Empfehlung - 28. Pfingstlauf: Gerold Hartger gewinnt über 10 Kilometer

his Emlichheim. Im Ziel riss Gerold Hartger jubelnd die Arme hoch; der Läufer vom LC Nordhorn gewann am Freitagabend zum insgesamt neunten Mal den Hauptlauf über 10 km beim 28. Emlichheimer Pfingstlauf. In 31:35 Minuten verwies er seinen Widersacher Erik Driesen auf Rang zwei; der Niederländer, der sich 2016 und 2017 in Emlichheim durchgesetzt hatte, hatte im erwarteten Favoriten-Duell mit 31:45 Minuten das Nachsehen. Bei bester Stimmung unter den vielen Zuschauern im Emlichheimer Ortskern lieferten sich Hartger, der zuletzt 2015 bei der Jubiläums-Ausgabe des Pfingstlaufs ganz oben auf dem Siegertreppchen gestanden hatte, und Driesen einen spannenden Zweikampf und trieben sich gegenseitig zu guten Zeiten. Bei den Frauen gewann Kerstin Evers von der LG Aschendorf-Papenburg in knapp unter 40 Minuten. Schnellste Grafschafterin war Edith Stiepel (LC Nordhorn), die in 41:18 Minuten Dritte wurde. Den 5-km-Lauf bei den Männern gewann Michael Sperver (Lingen) in 16:28 Minuten. Zweiter wurde Marvin Beckemper vom LCN in 16:44 Minuten. Bei den Frauen war mit Lisanne Langerijs (EAC) eine Niederländerin am schnellsten; sie gewann in 19:38 Minuten. Anschließend ging sie auch über die lange Distanz an den Start und sicherte sich über 10 km in 41:07 Minuten den zweiten Platz. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/28-pfingstlauf-gerold-hartger-gewinnt-ueber-10-kilometer-236566.html