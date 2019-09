Empfehlung - 27:39 – HSG ohne jede Chance beim Spitzenreiter SC Magdeburg

Magdeburg Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen waren beim SC Magdeburg ohne jede Chance. Der Bundesliga-Aufsteiger unterlag am Mittwochabend vor 6031 Zuschauern in der Getec-Arena mit 27:39 (13:21). Während die HSG damit auch im dritten Spiel ohne Erfolgserlebnis bleibt und aufgrund der schlechtesten Torbilanz (- 19) auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist, behauptet sich der SCM mit makellosen 6:0 Punkten und dem besten Torverhöltnis (+ 32) an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson trifft nun im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonnabend in Lingen (20.30 Uhr, Emsland-Arena) erneut auf ein Topteam; die Magdeburger indes fiebern dem Spitzenspiel gegen den THW Kiel entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2739-hsg-ohne-jede-chance-in-magdeburg-316892.html