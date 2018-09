27:36 – HSG vom TuSEM überrollt

Nordhorn-Lingen war dem neuen Spitzenreiter in jeder Hinsicht unterlegen. Dabei sah es für die Gäste in Mülheim anfangs ganz gut aus. Doch nach einer 6:3-Führung (9.) fiel die Mannschaft von Trainer Bültmann vor allem in der Abwehr immer mehr auseinander.