27:34 – HSG-Handballer auch in Wetzlar deutlich unterlegen

Wetzlar Am fünften Spieltag der Handball-Bundesliga ist der Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen auch in Wetzlar nicht für einen Punktgewinn in Frage gekommen. Die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson verlor am Sonntagnachmittag vor 3412 Zuschauern in der Rittal-Arena, darunter gut 50 Fans der Gäste, mit 27:34 (10:18). Weil die gastgebende Handballspielgemeinschaft ihr phasenweise hohes Niveau der ersten Halbzeit nach der Pause nicht wieder erreichte, verhinderte Nordhorn-Lingen ein Debakel. Sie bleibt aber vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag im Euregium gegen die MT Melsungen ohne Punkt, die Unterschiede zur Konkurrenz sind aktuell immens. „Heute war die Abwehrleistung nicht gut, 34 Gegentore sind zu viel“, sagte Trainer Geir Sveinsson. Sein Wetzlarer Trainerkollege freute sich über eine seiner Ansicht nach zunächst überragende Vorstellung im Angriff. „Wir haben die Nordhorner Abwehr auseinandergenommen, auch gegen eine 3:3- und eine 5:1-Abwehr richtige Lösungen gefunden“, lobte Kai Wandschneider. Was ihm nicht gefiel: „Nach der Pause haben wir in der Abwehr nachgelassen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2734-hsg-handballer-auch-in-wetzlar-deutlich-unterlegen-318785.html