Empfehlung - 27:27 gegen Essen: HSG schenkt den Sieg noch her

Lingen. Wegen schlimmen Fehlern in den letzten 90 Sekunden einer dramatischen Schlussphase ist Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen gegen TuSEM Essen der schon sicher geglaubte Sieg noch entglitten. Beim 27:27 (13:15)-Unentschieden am Sonntag in Lingen unterliefen den Gastgebern gravierende Fehler, sodass eine Drei-Tore-Führung (27:24, 59.) noch dahin schmolz. Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann, die genau wie die Gäste auf eine Reihe verletzter Stammkräfte verzichten musste, mit einem Kraftakt nach der Pause und einem 5:0-Lauf zwischen der 37. und 43. Minute eine 21:19-Führung erspielt, die auf 24:20 (53.) ausgebaut werden konnte. Garanten dafür waren vor 2446 Zuschauern in der Emsland-Arena eine Steigerung der Abwehr und ein überragender Björn Buhrmester im Tor sowie Pavel Mickal als überragender Werfer der Partie. „Buhrmi“ kam auf 18 Paraden, darunter zwei gehaltene Siebenmeter, und avancierte vor allem nach der Pause hinter einer immer besser funktionierenden 6:0-Deckung zu einem großartigen Rückhalt. Linksaußen Mickal krönte eine starke Leistung mit elf Toren und war vor allem bei Siebenmetern ein zuverlässiger Vollstrecker: Bei sechs Versuchen vom Strich kam der Tscheche auf eine Erfolgsquote von hundert Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2727-gegen-essen-hsg-schenkt-den-sieg-noch-her-233490.html