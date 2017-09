Empfehlung - 27:23 in Aue: HSG Nordhorn-Lingen stürmt nächste Festung

Lössnitz . Ob lange Anfahrten oder hartnäckige Gegner: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen lassen sich in diesen Wochen scheinbar von gar nichts von ihrem Weg abbringen. Zehn Tage nach dem durchaus imposanten 28:25-Erfolg beim heimstarken ThSV Eisenach stürmte die Truppe um Kapitän Alex Terwolbeck am Mittwochabend die nächste für die HSG lange Zeit uneinnehmbare Festung. Der in der Schlussphase souverän herausgespielte 27:23 (11:10)-Sieg beim EHV Aue war bereits der vierte Sieg im vierten Saisonspiel – die HSG führt damit zumindest bis zum Wochenende die 2. Liga an. „Das ist schön", sagt Trainer Bültmann, „aber nur eine Momentaufnahme." Bereits am Sonntag geht's weiter: Um 17 Uhr gastiert Eintracht Hildesheim im Euregium.(...)