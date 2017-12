Empfehlung - 270. Clásico: Real unter Zugzwang gegen FC Barcelona

dpaMadrid. Am Tag vor Heiligabend gibt es zum 270. Mal das Spiel der Spiele in Spanien: Im Clásico steht Real Madrid am Samstag gegen den FC Barcelona unter Erfolgszwang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/270-clasico-real-unter-zugzwang-gegen-fc-barcelona-219334.html