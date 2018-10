Empfehlung - 26:28 – HSG verliert ohne Buhrmester in Ferndorf

Ferndorf Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Sonnabend ein Erfolgserlebnis beim TuS Ferndorf verpasst: Sie unterlagen dem stark in die Saison gestarteten Zweitliga-Aufsteiger in Kreuztal am Ende knapp mit 26:28 (9:12) und müssen sich in der Tabelle der 2. Liga nach neun Spielen mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis zunächst einmal im Mittelfeld der Liga einordnen. „Das Ergebnis ist ganz bitter für meine Spieler, die toll gekämpft und in der zweiten Halbzeit auch gut gespielt haben“, ärgerte sich Trainer Heiner Bültmann. Er erkannte aber auch: „Das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen mit nur neun Feldspielern – dann fehlt irgendwann auch einfach etwas.“ Ihm fehlten aus dem 15-Mann-Kader gleich fünf Akteure.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2628-hsg-verliert-ohne-buhrmester-in-ferndorf-260583.html