Empfehlung - 26:28 – Ebenbürtige HSG verpasst ersten Auswärtspunkt

Göppingen Viel besser gespielt als zuletzt haben die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag bei Frisch Auf Göppingen, für einen ersten Auswärtspunkt oder sogar einen Sieg hat es am Ende aber nicht gereicht. Nachdem Pavel Mickal in der 52. Minute das 23:23 erzielt hatte, hielten die Gastgeber dem Druck stand und zogen in der Folge auf 27:24 davon. Am Ende feierte Göppingen einen 28:26 (16:14)-Erfolg, die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson konnte allerdings erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Bitter: In der Schlussviertelstunde musste die HSG auf ihren gut aufgelegten Regisseur Patrick Miedema verzichten, der beim Stand von 19:21 seine dritte Zeitstrafe kassierte. Die Position in der Rückraummitte übernahm Alex Terwolbeck, der sich schnell einfügte. Lutz Heiny verschaffte Julian Possehl bei der Abwehrarbeit wichtige Pausen – und zeigte zudem in der 2. Welle Mut: Mit einer Energieleistung traf er zehn Minuten vor dem Ende zum 22:23 und zwang die kriselnden Göppinger zu einer Auszeit. Der Ausgang der Partie war zu diesem Zeitpunkt völlig offen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2628-ebenbuertige-hsg-verpasst-ersten-auswaertspunkt-334950.html