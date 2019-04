Empfehlung - 26:24 beim HC Elbflorenz: HSG rettet Vorsprung ins Ziel

Dresden Die HSG Nordhorn-Lingen bleibt dem Spitzen-Duo der 2. Handball-Bundesliga auf den Fersen. Der Tabellendritte gewann am Freitagabend beim HC Elbflorenz mit 26:24 (13:8). Damit schraubte die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann ihre Bilanz auf 42:16 Punkte. Am Abstand zu den beiden Top-Teams änderte sich am 29. Spieltag allerdings nichts, da auch Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten (48:10) und der HSC Coburg (45:13) auf Rang zwei ihre Spiele gewannen. „Wir wissen, dass wir einen langen Atem haben müssen“, sagte Bültmann, dessen Team sich allerdings etwas Luft zu den weiteren Verfolgern verschafft hat. Denn: Der ASV Hamm-Westfalen (40:18), am 20. April nächster Gegner der Grafschafter im Euregium, kam daheim über ein 25:25-Unentschieden gegen den EHV Aue nicht hinaus; und der TuS N-Lübbecke (35:21) verlor durch die 24:26-Niederlage in Balingen ebenso weiter an Boden wie der punktgleiche VfL Lübeck-Schwartau, der 19:21 in Hüttenberg unterlag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2624-beim-hc-elbflorenz-hsg-rettet-vorsprung-ins-ziel-290634.html