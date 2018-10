Empfehlung - 26:22 gegen Lübeck: Große Erleichterung bei der HSG

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen hat nach zwei Niederlagen in der 2. Handball-Bundesliga wieder einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann setzte sich am Sonnabend vor 1576 Zuschauern im Euregium mit 26:22 (12:11) gegen den VfL Lübeck-Schwartau durch. „Ich bin natürlich froh, dass wir gewonnen haben“, war Bültmann erleichtert, „aber ich bin auch froh, dass wir so gespielt haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2622-gegen-luebeck-grosse-erleichterung-bei-der-hsg-259446.html