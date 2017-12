2:6 – Gluchichs Strafe schwächt den EC Nordhorn in Bremen

Bei den „Weserstars“ hielten die Nordhorner Regionalliga-Eishockeyspieler am Freitagabend lange richtig gut mit. Am Ende ging ihnen aber die Kraft aus. Am Freitag, 29. Dezember, ist die EG Diez-Limburg zum Pokalspiel zu Gast in Nordhorn.