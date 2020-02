Empfehlung - 25:31 – HSG kommt für Saisonsieg Nummer zwei nie in Frage

NordhornDie HSG Nordhorn-Lingen muss weiter auf den zweiten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga warten. Der Tabellenletzte kam auch am Sonntag im Nordhorner Euregium gegen die HSG Wetzlar zu keinem Zeitpunkt eines einseitigen Spiels für die Punkte in Frage und unterlag dem Tabellenachten aus Hessen mit 25:31 (12:16). Als bester Torschütze der Gastgeber vor 2324 Besuchern tat sich Robert Weber hervor; der Rechtsaußen kam auf zehn Treffer. Der österreichische Nationalspieler war auch bei Strafwürfen eine Bank und hatte mit vier verwandelten Siebenmetern eine Quote von hundert Prozent. (...)