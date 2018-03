25:30 – HSG in allen Belangen unterlegen

Handball-Zweitligist Nordhorn-Lingen vergab im Angriff zu viele Chancen und ließ in der Abwehr jede Menge einfacher Gegentore zu. Für einen Sieg kamen die Gastgeber vor 2648 Zuschauern in der Emsland-Arena so nie in Frage.