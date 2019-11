Empfehlung - 25:29 – SG überzeugt nicht als Mannschaft

Eyendorf Das Spiel der Niedergrafschafter krankte in den beiden Halbzeiten an unterschiedlichen Dingen. „In den ersten 15 Minuten haben wir noch normal gespielt“, berichtete Mers, dessen Mannschaft dann aber im Angriff keine Lösungen mehr fand. Zwar stand die Abwehr der Gäste gut, dann aber sorgten Fehlwürfe aus guter Position und technische Fehler dafür, dass die SG-Handballer ins Hintertreffen gerieten. „Wir sind in die erste und zweite Welle gekommen, haben dann aber die Präzision vermissen lassen. Wir waren nicht sauber im Anspiel oder haben Schrittfehler produziert“, berichtete der SG-Trainer. So wurde aus einer 3:1-Führung der Gäste in der 8. Minute bis zur 23. Minute ein 6:9-Rückstand. Die Seiten wurden bei 10:12 gewechselt. „Da war eigentlich noch nichts verloren“, sagte Mers. Zumal für die Gäste bei einer geringeren Fehlerquote durchaus eine Führung drin gewesen wäre.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2529-sg-ueberzeugt-nicht-als-mannschaft-331232.html