Empfehlung - 25:26 gegen Minden: In Schlussphase entgleitet HSG der Sieg

Lingen Die HSG Nordhorn-Lingen hatte den zweiten Saisonsieg schon in Sichtweite. Doch ein Vier-Tore-Vorsprung wurde in der Schlussphase eines stets umkämpften und am Ende dramatischen Bundesligaspiels noch verspielt. Am Ende siegten die Handballer von GWD Minden in Lingen mit 26:25 (11:12). Den entscheidenden letzten Treffer erzielte Juri Knorr, der mit sieben Toren auch bester GWD-Werfer war. Besonders bitter: Der letzte Verzweiflungswurf von HSG-Rechtsaußen Robert Weber landete am Lattenkreuz – dann war Schluss; der Rechtsaußen war mit sieben Toren (davon drei Siebenmeter) bester Werfer der Gastgeber vor 3446 Zuschauern am Sonntag in der Emsland-Arena.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2526-gegen-minden-in-schlussphase-entgleitet-hsg-der-sieg-324844.html