25:26 – Die HSG schrammt knapp am ersten Punkt vorbei

So dicht dran am ersten Bundesliga-Punkt war die HSG Nordhorn-Lingen in dieser Saison noch nie. Beim HC Erlangen musste sich der Aufsteiger am Sonntag nach einer starken Leistung unglücklich mit 25:26 (11:13) geschlagen geben.