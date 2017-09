Empfehlung - 25:24-Sieg der HSG in Konstanz

gn Konstanz. Die HSG Nordhorn-Lingen mischt weiter in der Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann gewann am Sonnabend ihr Auswärtsspiel bei der HSG Konstanz mit 25:24 (13:12) und baute damit ihre Bilanz auf 12:2 Punkte aus. Großen Anteil am Erfolg vor 800 Zuschauern in der Schänzle-Halle hatten ein starker Torhüter Björn Buhrmester, der gerade in der dramatischen Schlussphase wichtige Paraden beisteuerte, sowie Jens Wiese, der mit acht Toren bester Werfer der Partie war, und Lasse Seidel, der bei drei Versuchen als sicherer Siebenmeterschütze glänzte und insgesamt sieben Mal erfolgreich war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2524-sieg-der-hsg-in-konstanz-209458.html