Empfehlung - 25:23 – Gegen Ferndorf macht es die HSG richtig spannend

Lingen Es war nicht einer dieser Heimspiel-Festtage der vergangenen Wochen, aber das war den Handballern der HSG Nordhorn-Lingen am Ende ziemlich egal: Sie rangen am Sonntag vor 2825 Zuschauern in Lingen den unbequemen Gegner TuS Ferndorf mit 25:23 (13.13) nieder und bleiben damit erster Verfolger der beiden Mannschaften auf den Aufstiegsplätzen. Mit 40 Punkten ist die HSG weiterhin Dritter, der Abstand auf die Aufstiegsplätze beträgt zehn Spiele vor Saisonende drei Punkte. „Wir halten den Druck hoch", sagte der seit Wochen stark aufspielende Patrick Miedema.