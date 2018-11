Empfehlung - 25:22 – Rumpfteam der HSG gelingt Auswärtscoup in Hamm

Hamm Die HSG Nordhorn-Lingen hat in einer schwierigen Situation mal wieder einen ganz besonderen Zweitliga-Moment kreiert: Ohne fünf verletzte Stammspieler gewannen die Handballer um Trainer Heiner Bültmann am Sonnabendabend beim ASV Hamm-Westfalen mit 25:22 (11:13). Während die Gäste vor 1977 Zuschauern in der Westpress-Arena ihre Saisonbilanz damit auf 13:9 Punkte aufbesserten und zu den Teams im oberen Tabellendrittel aufschlossen, mussten die Gastgeber nach sechs Heimspielen ohne Niederlage die erste Saisonpleite in eigener Halle hinnehmen. Mit 14:8 Punkten rangiert der ASV als Siebter nur einen Platz vor der HSG.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2522-rumpfteam-der-hsg-gelingt-auswaertscoup-in-hamm-264303.html