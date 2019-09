Empfehlung - 2:5 in Langen: Gildehaus sauer auf Schiedsrichter

Langen Der TuS Gildehaus und der SV Langen haben sich am Donnerstagabend die erwartet torreiche Partie geliefert, in der die Grafschafter Fußballer beim emsländischen Fußball-Bezirksligisten mit 2:5 (1:3) den Kürzeren gezogen haben. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Jens Mensmann durchaus zufrieden, mit der des Schiedsrichtergespanns allerdings nicht. „Das war nicht einmal Kreisklassenniveau“, zürnte der TuS-Trainer, den von vielen Fehlentscheidungen vor allem die Rote Karte für Chris Wieking nach nur 15 Minuten in Rage brachte. „Ich bin total geladen“, sagte Mensmann, dessen Team gut in die Partie gekommen war. „Wir waren sehr präsent und mutig“, lobte er und sah den Aufsteiger dafür durch den Führungstreffer von Denis Salkovic (10., Foto) belohnt. Dann allerdings nutzten die von Mensmann als Favoriten eingeschätzten Gastgeber ihre Überzahl, um dieser Rolle gerecht zu werden. Vor allem dank drei Toren von Martin Raming-Fresen (21., 45., 55.), und eines Treffers von Steffen Czolbe (26.) gingen sie mit 4:1 in Führung. Erneut Salkovic konnte zwar auf 2:4 (69.) verkürzen und sein Team für eine gute Moral belohnen. Dann aber machte der starke Martin Raming-Fresen mit seinem zehnten Saisontor zum 5:2-Endstand (81.) alles klar. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/25-in-langen-gildehaus-sauer-auf-schiedsrichter-320820.html