2:5 gegen Zweitligisten: Enschede blamiert sich auch im Pokal

Enschede „Unsere Priorität ist die Liga“, hatte Gonzalo Garcia, Trainer des niederländischen Fußball-Erstligisten FC Twente Enschede, vor dem Pokal-Heimspiel gegen den Zweitligisten Go Ahead Eagles betont. Die Aussage vor dem Zweitrunden-Match kam bei vielen Fans nicht gut an – und die anschließende 2:5 (1:2)-Niederlage am Dienstag ebenso wenig. Wie schon beim 0:3 gegen Vitesse Arnheim am Sonnabend quittierten die Fans die Vorstellung ihrer Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert. „Wir hatten Pech, denn jeder Fehler wurde heute mit einem Gegentor bestraft“, versuchte Garcia, den Auftritt seines Teams schönzureden. Das Ergebnis zeigte jedoch viel eher, dass seine Mannschaft viel zu viele Fehler gemacht hatte – und das bereits in der Anfangsviertelstunde, als die Gäste aus Deventer zwei Tore schossen. Kurz nach der Pause gelang Enschede der 2:2-Ausgleich. Die Wende gelang jedoch nicht, denn die Eagles erwiesen sich in der Schlussphase als zu schnell für die Twente-Abwehr und schossen zwischen der 69. und 85. Minute drei Tore.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/25-gegen-zweitligisten-enschede-blamiert-sich-auch-im-pokal-335429.html