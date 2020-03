Empfehlung - 24:32 – Nach starker erster Halbzeit bricht die HSG ein

Lingen Alex Terwolbeck und Nicky Verjans packten den Kempa-Trick aus, als die Partie der HSG Nordhorn-Lingen längst entschieden war: Die Gäste von der TSV Hannover-Burgdorf führten in dieser 55. Minute mit 29:21, als die beiden kurz zuvor eingewechselten Handballer der HSG Nordhorn-Lingen den Rückstand mit einem sehenswerten Treffer auf sieben Tore verkürzten. Am Ende gewann der Tabellenfünfte das Niedersachsenduell der 1. Bundesliga deutlich mit 32:24, nachdem er vor 2863 Zuschauern in der Lingener Emsland-Arena bis zur Pause große Probleme mit den zunächst stark auftretenden Gastgebern hatte. Dann aber brach die HSG Nordhorn-Lingen ein – und stand bereits beim Stand von 13:22 in der 42. Minute als Verlierer fest. Immerhin: Das Publikum gab nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit noch verhalten Applaus, während aus den Lautsprecherboxen der Song „You‘ll never walk alone“ lief.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2432-nach-starker-erster-halbzeit-bricht-die-hsg-ein-346469.html