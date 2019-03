Empfehlung - 24:30 – HSG-Handballer im Spitzenspiel ohne Chance

Balingen Die HSG Nordhorn-Lingen hat das Spitzenspiel der 2. Handball-Bundesliga deutlich verloren. Der Tabellendritte unterlag am Sonnabend beim Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten mit 24:30 (11:14). Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann, die nach acht Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer vom Feld ging, tat sich ohne das verletzte Rückraum-Duo Patrick Miedema und Philipp Vorlicek von Anfang an schwer. Zumal auch noch Luca de Boer wegen Magen-Darm-Problemen nicht bei Kräften war, der Kreisläufer nur dosiert eingesetzt werden konnte und so auch noch die bewährte Abwehrformation zerbrochen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2430-hsg-im-spitzenspiel-ohne-chance-285795.html