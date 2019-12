Empfehlung - 24:29 – Auch in Stuttgart enttäuscht HSG auf ganzer Linie

Stuttgart Mit dieser Vorstellung haben die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen kaum eine Aussicht auf den zweiten Saisonsieg nach dem Aufstieg: Im Kellerduell beim TVB Stuttgart unterlag die Mannschaft von Geir Sveinsson nach einer erneut schwachen Leistung gerade im Angriff mit 24:29 (8:13). Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den die Stuttgarter belegen, wächst damit bereits auf sechs Punkte. Am kommenden Sonntag ist um 16 Uhr der TVB Lemgo-Lippe zu Gast in der Lingener Emsland-Arena. „Wir haben vorne Probleme. Wir dürfen nicht nicht so viele Chancen vergeben“, ärgerte sich Trainer Geir Sveinsson. Bitter: Philipp Vorlicek knallte in der 23. Minute bei einer Abwehraktion unglücklich mit dem Kopf auf den Boden, musste benommen vom Spielfeld geführt werden und konnte mit Verdacht auf Gehirnerschütterung nicht mehr weiterspielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2429-auch-in-stuttgart-enttaeuscht-hsg-auf-ganzer-linie-332453.html