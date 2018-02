Empfehlung - 24:26-Niederlage in Hagen: HSG im Angriff zu fehlerhaft

fh Hagen. Für Punkte hat es im ersten Auswärtsspiel der HSG Nordhorn-Lingen in diesem Jahr nicht gereicht. Doch beim 24:26 (9:14) am Freitagabend beim VfL Eintracht Hagen hat der heimische Handball-Zweitligist einmal mehr Moral und Kampfgeist bewiesen. Nach einem verpatzten Start (0:5/5.) und einem Rückstand von bis zu sieben Toren (12:19/41.) sowie einer Roten Karte gegen Toon Leenders (42.) kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann wieder auf bis zu zwei Tore heran. Doch zu mehr reichte es nicht und am Ende standen die Gäste vor 1111 Zuschauern in der Arena am Ischeland mit leeren Händen da. Ihre erfolgreichsten Werfer hatten sie in Linksaußen Lasse Seidel, der sieben Treffer erzielte (davon zwei Siebenmeter), Nicky Verjans (5/2) und Jens Wiese (4). Bei den Hagenern trafen Bartosz Konitz (6), Dragan Tubic (5) und Jan von Boenigk (4) am besten. Zudem hatten die Gastgeber mit Tobias Mahncke und Dragan Jerkovic zwei herausragende Torhüter, wenngleich auch Björn Buhrmester im HSG-Kasten ein sehr gutes Spiel machte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2426-niederlage-in-hagen-hsg-im-angriff-zu-fehlerhaft-225914.html