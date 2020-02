Empfehlung - 24:25 – Handballer des FC 09 lassen zu viele Chancen liegen

Marienhafe Nach 14:2 Punkten in Folge hat es den FC Schüttorf 09 ausgerechnet beim Tabellenvorletzten der Handball-Landesliga mal wieder erwischt. „Das war nicht so ein gutes Spiel von uns", kommentierte Trainer Andreas Huhmann die 24:25 (13:12)-Niederlage seines Teams am Sonnabend bei TuRa Marienhafe. Die wesentliche Ursache für die sechste Saisonniederlage des Tabellendritten machte er im fehlerhaften Abschluss aus. „Wir haben viele Chancen liegen lassen", bedauerte der 09-Coach. So verpasste es sein Team, das nach einem 0:3-Rückstand allmählich besser in die Partie gefunden und zur Halbzeit mit einem Tor vorn gelegen hatte, sich nach dem Wechsel abzusetzen und hatte trotz der 20:17-Führung nach 45 Minuten in der Schlussphase das Nachsehen. Dass die Schiedsrichter einige für sie nicht nachvollziehbare Entscheidungen trafen, trug dazu bei, dass die Verunsicherung der Schüttorfer noch mehr zunahm. Hundertprozentig Verlass war so nur auf die Siebenmeter von Florian Lammering, der bei sechs Versuchen vom Strich sechs Mal erfolgreich und so bester Werfer der Gäste war. Am kommenden Sonnabend erwartet der FC 09 den TV 01 Bohmte (19.30 Uhr, Jahnhalle).(...)