Empfehlung - 24:20 – HSG zeigt starke Reaktion nach Trainer-Schock

Nordhorn Ziemlich genau 24 Stunden, bevor die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Mittwochabend zum Testspiel gegen den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen ins Euregium einliefen, hatten sie an gleicher Stelle vom Erschöpfungssyndrom ihres Cheftrainers Heiner Bültmann und seinem sofortigen Rückzug für unbestimmte Zeit erfahren. An ein geordnetes Training war da natürlich nicht mehr zu denken: „Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Heiner ist für viele nicht nur ein langjähriger Trainer, sondern auch ein Weggefährte und Freund", erzählte Frank Schumann vom Moment, als die HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot und Siegbert Loeks sowie Gesellschafter Wolfgang Terwedow die Truppe informierten.