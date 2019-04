Empfehlung - 2:4 – VfL Weiße Elf spielt nur nach der Pause ordentlich

Spelle Für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf war die 2:4 (0:3)-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus II am Freitagabend gleich aus zweifacher Hinsicht schmerzhaft: Die Nordhorner verloren nicht nur das Spiel, sie tauschten mit dem Gegner auch den Tabellenplatz und rutschten auf Rang fünf ab. Bereits beim Pausenpfiff lag die Mannschaft mit drei Toren zurück. Tim Feldhaus aus kurzer Distanz (11.), Cedric Liebtrau freistehend per Kopf nach einer Ecke (35.) und Timo Stapper mit einem überlegten Schuss aus 19 Metern (44.) hatten bei ihren Treffern nicht allzu viel Mühe, da sich die Nordhorner im Kollektiv immer wieder Fehler leisteten. Selbst hatte der VfL vor dem Seitenwechsel nur eine Chance. Bei einem Abschluss von Daniel Lust aus 20 Metern bekam Torhüter Jonas Roosmann in der 25. Minute in letzter Sekunde die Fingerspitzen noch an den Ball. Im zweiten Durchgang zeigten die Nordhorner ein anderes Gesicht. Die Belohnung: Brode traf eine Viertelstunde vor Schluss nach einer Hereingabe von Luca Vischer aus kurzer Distanz zum 1:3, Carsten Hennekes besorgte in der 84. Minute aus dem Gewühl im Sechzehner den Anschluss. Als der VfL Weiße Elf alles auf eine Karte setzte, schlugen die Emsländer aber noch einmal zu. Das 4:2 war gleichzeitig der Endstand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/24-vfl-weisse-elf-spielt-nur-nach-der-pause-ordentlich-294154.html