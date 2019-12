/ Lesedauer: ca. 2min 2:4 in Glinde: Unglücklicher Saisonstart für TC Rot-Weiß

In ihrer zweiten Wintersaison in der Tennis-Nordliga wird die Neuenhauser Mannschaft von der 19-jährigen Lisa Daems angeführt, die einen großen Sprung in der Leistungsklassen-Einteilung gemacht hat. Am Sonnabend steht um 13 Uhr das erste Heimspiel an.